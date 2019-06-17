Депутат Госдумы от ЛДПР подал документы на выборы губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Действующий депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Пашин подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"17 июня в 11:00 (09:00 мск) Виталий Львович Пашин подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области. <...> После подачи документов в избирательную комиссию Виталий Пашин стал пятым претендентом на выборах губернатора Челябинской области", - говорится в сообщении.

Ранее документы в региональный избирком в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам ООО "Центр защиты прав жителей Челябинской области" Александр Лебедев, генеральный директор и совладелец компании "Арсенал" по ремонту машин и оборудования Сергей Морозов.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.