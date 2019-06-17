Борт из Нижневартовска в Уфу задерживается на восемь часов по техническим причинам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Уфу задерживается более чем на восемь часов по техническим причинам, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск.

"Рейс должен был вылететь в 02:55 (00:55 мск) по местному времени. По техническим причинам его вылет задержан до 11:00 (09:00 мск), однако к настоящему времени он так и не вылетел. Пассажиры находятся на борту", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в авиакомпании "Уральские авиалинии" ТАСС подтвердили, что рейс задержан по техническим причинам, не став уточнять подробности. "Пассажирам предоставлены все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - добавил собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовск, также почти на семь часов задержан обратный рейс из Уфы в Нижневартовск. Он должен был прибыть в Нижневартовск в 08:55 (06:55 мск) по местному времени, однако теперь его прилет ожидается в 15:45 (13:45 мск) по местному времени.