Кандидат от партии "Родина" подал документы на выборы губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"17 июня в 11:30 (9:30 мск) Сергей Владимирович Смышляев подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут в Единый день голосования", - говорится в сообщении.

Ранее документы в региональный избирком в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам ООО "Центр защиты прав жителей Челябинской области" Александр Лебедев, генеральный директор и совладелец компании "Арсенал" по ремонту машин и оборудования Сергей Морозов. Кроме них, документы подал действующий депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Пашин.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.