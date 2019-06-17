Задержанный на девять часов борт из Нижневартовска в Уфу вылетел в пункт назначения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", задержанный на девять часов по техническим причинам, вылетел из Нижневартовска в Уфу, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь в 02:55 (00:55 мск) по местному времени. По техническим причинам его вылет был задержан. В авиакомпании "Уральские авиалинии" ТАСС не стали уточнять подробности задержки, лишь отметив, что пассажирам были предоставлены все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

"Аэробус А-321 "Уральских авиалиний" вылетел из Нижневартовска в Уфу в 12:18 местного времени (10:18 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовск, также почти на семь часов задержан обратный рейс из Уфы в Нижневартовск. Он должен был прибыть в Нижневартовск в 08:55 (06:55 мск) по местному времени, однако теперь его прилет ожидается в 15:45 (13:45 мск) по местному времени.