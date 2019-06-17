Музыканты свердловской филармонии выступили в Германии на "Русских сезонах"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Музыканты Уральского молодежного симфонического оркестра свердловской филармонии вернулись в Екатеринбург после совместного выступления с Филармоническим оркестром Северо-Западной Германии на фестивале "Русские сезоны" в городах Херфорд, Хамм и Падеборне. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель директора свердловской филармонии Рустем Хасанов в понедельник.

В программе "Русских сезонов" в Германии "Альпийская симфония" Рихарда Штрауса прозвучала 14, 15 и 16 июня в городах Херфорде, Хамме и Падерборне. Вместе с ней был исполнен легендарный рахманиновский опус - "Вариации на тему Паганини", где солистом выступил один из самых востребованных молодых российских пианистов Юрий Фаворин.

"Прошли первые выступления совместного большого оркестра, в состав которого вошли музыканты Уральского молодежного симфонического оркестра и Филармонического оркестра Северо-Западной Германии. Сам проект носит условное название "Альпийская симфония", потому что его сердцевина - это совместная работа над произведением Рихарда Штрауса "Альпийская симфония". Каждое исполнение этого произведения - это событие, тем более когда оно исполняется полным составом с огромным количеством духовых и ударных инструментов. Это огромная школа для Уральского молодежного оркестра, который преодолевает все новые и новые высоты", -сказал Хасанов.

"Русские сезоны" знакомят мир с великой и самобытной русской культурой, которую представляют передовые творческие силы страны - Мариинский и Александринский театры, Театр имени Моссовета и Театр имени Евгения Вахтангова, Академия Русского балета и Театр балета Бориса Эйфмана, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы", музыкальный театр "Геликон-Опера", Третьяковская галерея и Русский музей. Концерты Уральского филармонического и Уральского молодежного оркестров и Симфонического хора Свердловской филармонии в семи городах Германии дополнят представление об искусстве России на современном этапе его развития.