Более 200 заключенных перевели в другие колонии после пожара в поселке Гари на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Более 200 заключенных после пожара 8 июня на территории исправительной колонии строгого режима № 8 ГУФСИН по Свердловской области переведены в аналогичные пенитенциарные учреждения. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН.
"Более 200 этапировали в учреждения того же профиля. Мест такой категории было доступно около 800, поэтому проблем с размещением не возникло", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что сейчас идет восстановление поврежденных зданий. "Деревообработка не пострадала, продолжает работу. Администрация поселка Гари выделила дополнительное оборудование - столярное, для того, чтобы на нем работали осужденные и для того, чтобы восстанавливали на этом оборудовании, в том числе поврежденные здания. Также администрация выделила несколько неиспользуемых деревянных зданий в поселке, которые перенесут в колонию", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 8 июня на территории исправительной колонии строгого режима в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. Общая площадь составила 3 тыс. кв. м. Колония расположена в 542 км от областного центра. Ее максимальная вместимость составляет 600 заключенных.