Более 200 заключенных перевели в другие колонии после пожара в поселке Гари на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Более 200 заключенных после пожара 8 июня на территории исправительной колонии строгого режима № 8 ГУФСИН по Свердловской области переведены в аналогичные пенитенциарные учреждения. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН.

"Более 200 этапировали в учреждения того же профиля. Мест такой категории было доступно около 800, поэтому проблем с размещением не возникло", - сказал собеседник агентства.