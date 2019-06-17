В Нижневартовске после удара молнии возник пожар на газозаправочной станции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло в понедельник на объекте компании "СибурТюменьГаз" в Нижневартовске, пострадавших нет, угроза взрыва отсутствует, сообщили ТАСС в Единой-дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

"В 12:00 (10:00 мск) произошло возгорание на газозаправочной станции. В 12:19 (10:19) к нам поступила информация о данном происшествии. На месте работают три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет, идет тушение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар возник на свече рассеивания газа компании "СибурТюменьГаз" из-за удара молнии. "Свеча рассеивания высотой 30 метров. На ее вершине, где рассеивался газ, из-за удара молнии произошло возгорание. Это объект компании " СибурТюменьГаз". Угроза взрыва отсутствует. На производственные процессы инцидент на данный момент не влияет", - добавил он.