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В Нижневартовске ликвидировали возгорание на объекте компании "СибурТюменьГаз"

Ранее сообщалось, что на газозаправочной станции возник пожар из-за удара молнии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в понедельник на объекте компании "СибурТюменьГаз" в Нижневартовске, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"В 13:06 (11:06 мск) - полная ликвидация происшествия. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Нижневартовска (ЕДДС) сообщалось, что в 12:00 (10:00 мск) произошло возгорание на газозаправочной станции. Пожар возник на свече рассеивания газа компании "СибурТюменьГаз" из-за удара молнии. Угрозы взрыва не было. На производственные процессы инцидент не повлиял.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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