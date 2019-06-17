В Нижневартовске ликвидировали возгорание на объекте компании "СибурТюменьГаз"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Возгорание, произошедшее в понедельник на объекте компании "СибурТюменьГаз" в Нижневартовске, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"В 13:06 (11:06 мск) - полная ликвидация происшествия. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Нижневартовска (ЕДДС) сообщалось, что в 12:00 (10:00 мск) произошло возгорание на газозаправочной станции. Пожар возник на свече рассеивания газа компании "СибурТюменьГаз" из-за удара молнии. Угрозы взрыва не было. На производственные процессы инцидент не повлиял.