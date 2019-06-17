Жительница Сургута отдала неизвестным более 3,7 млн рублей ради компенсации за БАДы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Неизвестные под видом следователя МВД и работников федеральных ведомств выманили у жительницы Сургута более 3,7 млн рублей, обещая ей компенсацию за некачественные биологически активные добавки (БАДы). Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, в дежурную часть обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонил мужчина, представившийся следователем следственного комитета МВД РФ. Он сообщил, что ей положена компенсация в размере 10 млн рублей за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее приобретала БАДы.

"Свои слова о возбуждении уголовного дела в отношении данной фирмы он подтвердил, ссылаясь на официальный сайт МВД России. Однако для того, чтобы получить компенсацию, необходимо осуществить оплату услуг адвоката, который будет представлять интересы потерпевшей. Сургутянка без всяких сомнений перевела чуть более четырех тысяч рублей. После первого перевода женщине стали поступать звонки от людей, которые представлялись работниками различных федеральных учреждений и просили переводить денежные средства за услуги адвокатов, налоги и страховку", - говорится в сообщении.

Пострадавшая, не располагая необходимыми суммами, обратилась в потребительские банки и оформила несколько кредитов. В течение двух месяцев женщина совершила порядка 20 переводов денежных средств на общую сумму более 3,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех причастных к данному преступлению.