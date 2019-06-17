{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совет директоров МРСК Урала вновь возглавил главный советник "Россетей" Гончаров

В 2018 году Юрий Гончаров сменил на этом посту Александра Фадеева, который также представлял "Россети"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Главный советник ПАО "Россети" Юрий Гончаров повторно избран председателем совета директоров компании "МРСК Урала", сообщила в понедельник пресс-служба "Россетей".

Гончаров возглавит совет директоров второй год подряд, в 2018 году он сменил на этом посту Александра Фадеева, который также представлял "Россети".

"МРСК Урала" - основной поставщик услуг по транспортировке электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В состав компании входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - "Екатеринбургская электросетевая компания". К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона.

Теги
РоссияСвердловская область
ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстраненного тренера Казарина на сборе в Киргизии
Сотрудники РУСАДА установили факт непосредственного участия специалиста в проведении тренировочных мероприятий на территории страны с участием атлетов
Читать полностью