Свердловская область заинтересована в сотрудничестве с КНР в сфере медицинских технологий

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Свердловская область намерена развивать сотрудничество с Китаем в области медицины, в том числе посредством передачи технологий и привлечения граждан КНР в сферу медицинского туризма региона. Об этом во вторник заявила ТАСС в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Мы готовы сегодня представить очень широкий спектр высокотехнологичной медицинской помощи, у нас есть совершенно уникальные технологии", - сказала Казакова. "Так, в Клиническом институте мозга в городе Березовский есть программа восстановления людей после инсульта, тяжелых травм, госпиталь в Нижнем Тагиле - это высокотехнологичная помощь, связанная с трансплантацией. В сфере косметологии мы также готовы предложить большой спектр услуг - от косметической косметологии, до сложных челюстно-лицевых операций. Это лучшие практики страны, которые мы готовы предложить нашим китайским партнерам", - пояснила она.

Как рассказал ТАСС член делегации Свердловской области, главный врач Первой областной клинической больницы Игорь Трофимов, "в регионе проводятся все виды современных медицинских вмешательств". В области трансплантологии, онкогематологических, сердечно-сосудистых заболеваний, урологии и других областях мы заинтересованы в дополнительных инвестициях со стороны Китая и стараемся, прежде всего, передать им свои высокие технологии", - указал он.

По словам представителей делегации, отдельным направлением двустороннего сотрудничества является медицинский туризм. "В прошлом году мы начали развивать это направление, сформировали перечень предложений, по которым мы хотели бы работать, и сейчас продвигаем наши медицинские услуги, в том числе на китайский рынок", - отметила Казакова. В свою очередь Трофимов добавил, что "сотрудничество в сфере медицинского туризма планируется развивать по двум направлениям, как за счет личных средств граждан, путешествующих в РФ, так и за счет страховых компаний".

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.