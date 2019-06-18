Федеральная трасса М-5 в Челябинской области оказалась перекрыта из-за ДТП с грузовиками

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Два грузовика с прицепами во вторник утром столкнулись под городом Сим Челябинской области на федеральной трассе М-5 "Урал". В результате дорога оказалась заблокирована, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал".

"В 9:05 (07:05 мск) на 1584 км трассы М-5 "Урал", близ города Сим Челябинской области, произошло ДТП - лобовое столкновение двух фур. Сейчас растаскивают фуры. Машины могут проехать по объездной дороге Аша-Миньяр-Сим", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что пострадавших в аварии нет.

Трасса М5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения - проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.