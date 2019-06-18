СК проверит информацию об избиении воспитанников детсада в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) проверят информацию о сотруднице детского сада из города Радужного, которая подозревается в жестоком обращении с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранее сообщалось о возбуждении полицией уголовного дела в отношении воспитателя детского сада из Радужного, подозреваемой в жестоком обращении с детьми. Как сообщал ТАСС источник, воспитанникам наносились побои.

"В связи с публикациями в СМИ следственным управлением организована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях воспитателя признаков преступления", - говорится в сообщении.

СК инициировал передачу своим следователям возбужденного полицией дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Свою проверку также проводит администрация города.