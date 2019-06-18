На федеральной трассе М-5 в Челябинской области восстановлено движение

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Прерванное после столкновения двух грузовиков движение на федеральной трассе М-5 "Урал" восстановлено, сообщила пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал".

"На трассе М-5 "Урал" в Челябинской области - на 1584-м км вблизи Сима - движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Два грузовика с прицепами столкнулись под городом Сим в 9:05 (07:05 мск), трасса оказалась заблокирована.

Трасса М-5 "Урал" - автомобильная дорога федерального значения - проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей.