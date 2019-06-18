"Уралэлектромедь" планирует начать экспорт медных порошков на рынки Юго-Восточной Азии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Комбинат "Уралэлектромедь" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) планирует начать экспорт медных электролитических порошков, которые используются при производстве высокотехнологических изделий, на рынки Юго-Восточной Азии, сообщил во вторник журналистам генеральный директор комбината Владимир Колотушкин.

"Через своего партнера мы продаем медные порошки, которые используются на рынке высоких технологий при производстве защитных экранов для мобильных телефонов в Европе. Но мы хотим освоить и азиатский рынок и ставим сложную задачу зайти в Китай и Японию со своим медным порошком", - сказал он.

В пресс-службе УГМК уточнили ТАСС, что это "вопрос ближайшей перспективы".

По словам Колотушкина, производственные мощности комбината, расположенного в Свердловской области, позволяют выпускать 12 тыс. тонн медных электролитических порошков в год, сейчас "Уралэлектромедь" производит порядка 6,5 тыс. тонн этой продукции.

УГМК-Холдинг управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.