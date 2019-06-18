Более 100 свердловских предприятий представили свои товары на витрине региона на Alibaba

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Более 100 компаний из Свердловской области представили свои товары на витрине региона, созданной на крупнейшей площадке электронной торговли Alibaba. Об этом ТАСС сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в кулуарах выставки.

"На Alibaba у нас появилась собственная витрина фонда поддержки предпринимательства [региона], где уже 101 предприятие представило свою продукцию", - сказала она

Министр отметила, что регион помогает компаниям размещать товары на международных торговых онлайн-площадках. Помимо Alibaba, это Amazon, eBay, Epinduo и другие. "Мы здесь оказываем комплексную поддержку, консультации в организации экспорта через онлайн-площадки, содействие регистрации аккаунта, размещение информации, обучение. Кроме того, фонд готов взять на себя затраты, связанные с регистрацией аккаунта, подготовкой и размещением информации", - рассказала она.

По итогам 2018 года товарооборот Свердловской области и КНР увеличился на 60%, до $2,1 млрд. Как сообщили власти российского региона, значительный прирост обеспечен наращиванием экспорта в Китай.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.