Кандидаты от трех партий подали 18 июня документы на выборы главы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Кандидаты от трех партий подали во вторник документы на выборы губернатора Челябинской области.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, это председатель правления Челябинского регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Степан Фирстов, руководитель фракции КПРФ в челябинской городской думе Константин Нациевский и председатель Челябинского регионального отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков.

Ранее документы в региональный избирком в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам ООО "Центр защиты прав жителей Челябинской области" Александр Лебедев, генеральный директор и совладелец компании "Арсенал" по ремонту машин и оборудования Сергей Морозов. Кроме них, документы подали действующий депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Пашин, а также председатель Челябинского регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября. Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.