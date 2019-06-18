Более 200 субъектов МСП Свердловской области заключили 14 экспортных контрактов в 2019 г.

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Более 200 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловской области заключили 14 экспортных контрактов почти на $10 млн в первом квартале 2019 года. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр инвестиций и развития региона в кулуарах российско-китайской выставки ЭКСПО в Харбине.

"В первом квартале 2019 года 201 субъект МСП получил поддержку в нашем международном центре поддержки экспорта, заключено 14 экспортных контрактов на сумму порядка $10 млн", - сказала она.

По словам Казаковой, за последние два года при поддержке экспортного центра предприятия региона заключили 147 экспортных контрактов на $200 млн.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.