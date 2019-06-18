"Курганмашзавод" увеличит уставный капитал в 55 раз за счет допэмиссии

"Курганмашзавод", который находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, в 2019 году перешел под акционерный контроль госкорпорации "Ростех". Сделка по приобретению 74,5% акций предприятия состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО "Высокоточные комплексы". Другими крупными акционерами предприятия являются АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" и ОАО "Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод", единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, основным акционером которого является АО "НПО Высокоточные комплексы" (входит в ГК "Ростех"), намерен увеличить уставный капитал в 55 раз - до 9,267 млрд рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций, говорится в опубликованных во вторник материалах компании.

Согласно опубликованным данным, совет директоров предложил собранию акционеров увеличить уставный капитал путем размещения 9,1 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Разместить акции планируется по закрытой подписке, в числе потенциальных приобретателей указано АО "РТ-Курганмашзавод". Цена размещения пока не определена.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном собрании акционеров, будут определены на 25 июня. Датой окончания приема бюллетеней для заочного голосования установлено 19 июля.

В настоящее время уставный капитал предприятия составляет 167,8 млн рублей и поделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом один рубль. По итогам 2018 финансового года предприятие получило прибыль в размере почти 200 млн рублей, впервые c 2014 года завершив год без убытка.

В данный момент Арбитражный суд Москвы рассматривает иск к КМЗ от "Рособоронэкспорта", который также входит в "Ростех", о взыскании с завода более 5,3 млрд рублей. Госкорпорация объяснила иск действиями, связанными с нормализацией работы завода.

О предприятии

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

Ранее "Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей.

21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".