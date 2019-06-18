Китайская компания может открыть производство авиакомпонентов в Свердловской области

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские инвесторы заинтересованы в размещении производства компонентов для авиастроения в особой экономической зоне "Титановая долина" в Свердловской области, сообщила во вторник ТАСС министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова в кулуарах VI российско-китайской ЭКСПО.

"Вчера состоялись переговоры при участии нашей Уральской торгово-промышленной палаты и китайских производителей в области авиастроения. Они заинтересованы в том, чтобы разместить у нас свое производство. В качестве одной из площадок рассматриваем сейчас "Титановую долину", - сказала она.

По словам министра, речь идет о производстве авиакомпонентов. "Следующий раунд переговоров состоится у нас в регионе. <…> Я думаю, что <…> в течение ближайших двух месяцев, возможно даже на Иннопроме", - уточнила Казакова.

По ее данным, для развития "Титановой долины", которая пока не обеспечена железнодорожной инфраструктурой, совместно с РЖД прорабатывается вопрос строительства железнодорожных путей на принципах концессии. По предварительным данным, концессионер (РЖД) может инвестировать порядка 1,8 млрд рублей, протяженность путей составит 7,6 км.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения. Одним из резидентов площадки является Уральский завод гражданской авиации, который производит самолеты региональной авиации L-410.

VI Российско-китайская ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.