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ИННОПРОМ-2019

Главы министерств торговли и промышленности Турции посетят ИННОПРОМ-2019

На выставке пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк, а также глава минторговли республики Рухсар Пекджан станут почетными гостями международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая пройдет 8-11 июля в Екатеринбурге. Об ТАСС во вторник сообщили организаторы мероприятия.

В этом году Турция станет страной-партнером юбилейного форума. "Почетными гостями мероприятия станут министр промышленности и технологии Турции Мустафа Варанк и министр торговли Турции Рухсар Пекджан, - информировали в пресс-службе. - На ИННОПРОМе-2019 пройдут мероприятия российско-турецкого промышленного форума, посвященные сотрудничеству в области машиностроения, инвестиций и торговли".

Кроме того, крупнейшие компании Турции продемонстрируют свои новейшие технологии и разработки в сфере промышленности.

Нынешняя тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами форума выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

Теги
ТурцияРоссияСвердловская областьИННОПРОМ-2019
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