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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Жители нескольких аварийных домов в Свердловской области обратились на прямую линию

Авторы видеообращения к президенту РФ сообщили о трещинах в стенах и на потолках, отсутствии водоснабжения, протекающей крыше в их жилье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют обращение на прямую линию с президентом жителей города Асбест Свердловской области, несколько лет живущих в аварийных домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Жители нескольких домов по улице 8 Марта в Асбесте записали видеообращение к президенту РФ об аварийном состоянии их жилых домов, а также о длительном непринятии со стороны органов местного самоуправления мер для переселения граждан", - сообщили в СК.

Дом, по словам жильцов, признан аварийным в 2010 году, в ролике говорится о трещинах в стенах и на потолках, отсутствии водоснабжения, протекающей крыше, однако сроки расселения жильцов постоянно переносятся.

"Данные факты могут свидетельствовать о возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными как за содержание жилого фонда, так и за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья", - отметили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации, в ходе которого ей будет дана объективная правовая оценка.

Теги
РоссияСвердловская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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