Первые контейнеры с торфом отправятся из Свердловской области в Китай до конца июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Первые поставки в Китай торфяных смесей из Свердловской области будут осуществлены до конца июня, сообщила в среду журналистам министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Свердловская компания "Экопром" на полях VI ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Китай) подписала соглашение с китайскими партнерами о поставках своей продукции. Сумма подписанного контракта составила $160 млн.

"Первые контейнеры [с торфом из Свердловской области] отправятся в Китай до конца июня", - сказала Казакова.

Она уточнила, что контракт на поставку торфяных смесей в Китай предполагает свое развитие. "Руководство компании договорилось с научными организациями Китая о том, что они продолжат работу, связанную с подбором составов торфяных смесей, которые помогали бы им [китайской стороне] решить проблему с восстановлением плодородности почв", - пояснила министр.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.