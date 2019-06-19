Почти каждый четвертый житель Свердловской области страдает ожирением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 22% населения Свердловской области страдают ожирением, избыточный вес имеет каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина в регионе. Об этом сообщила в среду заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского центра медицинской профилактики Жанна Максимова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"По последним данным, около 22% жителей региона страдает ожирением, это каждый четвертый свердловчанин и каждая пятая свердловчанка", - сказала Максимова, отметив, что рост ожирения особенно заметен среди женского населения области.

По ее словам, избыточный вес часто вызван генетическими особенностями, недостатком сна, нерациональным питанием, низкой физической активностью и психосоциальными факторами: стресс и депрессия. "Все эти факторы заставляют человека заедать плохое настроение и использовать пищу не тогда, когда он испытывает чувство голода, а когда нуждается в комфорте", - добавила представитель Свердловского центра медицинской профилактики.

По ее словам, избыточный вес может спровоцировать ранний атеросклероз, преждевременный инфаркт и инсульт. Кроме того, ожирение вызывает сахарный диабет, желчекаменную болезнь, рак матки, рак шейки матки, яичников, молочной железы, желчного пузыря, печени и почек. Также ожирение нередко вызывает лейкемию и рак щитовидной железы.

Для того чтобы побороть избыточный вес, рекомендуется не употреблять пищу во время стресса, избегать частых перекусов и вечернего переедания, а также уменьшить количество порций и заняться регулярными физическими нагрузками.

"Необходимо сократить продукты на основе красного мяса, свести к минимуму употребление кондитерских изделий. Также нужно ориентироваться в калорийности пищи - одно съеденное пирожное равняется двум часам домашней работы или одному часу и сорока минутам бега", - добавила специалист.