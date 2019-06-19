Долг "Челябэнергосбыта" в 4,78 млрд рублей оплатил новый поставщик электроэнергии

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Уралэнергосбыт", которая с начала июля 2019 года начнет выполнять функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, полностью погасила 4,78 млрд рублей долга предыдущего регионального поставщика - "Челябэнергосбыта". Об этом сообщил в среду журналистам генеральный директор компании Александр Батраков.

В апреле Минэнерго РФ признало "Уралэнергосбыт" победителем конкурса на статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, после того как компания "Челябэнергосбыт" была лишена этого статуса за долги. Роль поставщика временно была передана "МРСК Урала".

"По условиям конкурса мы должны были заплатить долг "Челябэнергосбыта", что мы собственно и сделали. Только в результате этого мы и получили приказ Минэнерго РФ о назначении нас гарантирующим поставщиком [в Челябинской области]. Долг полностью оплачен", - сказал Батраков.

В беседе с ТАСС он добавил, что компания на 100% готова к тому, чтобы приступить к функциям гарантирующего поставщика в регионе. "Основываясь на передовом опыте компаний-учредителей, мы планируем внедрить в Челябинской области лучшие практики работы в сфере энергосбытовой деятельности", - отметил Батраков.

ООО "Уральская энергосбытовая компания" ("Уралэнергосбыт") - совместное предприятие ПАО "Фортум" и АО "Энергосбытовая компания "Восток", образованное сторонами на паритетных началах.