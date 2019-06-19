Мэр Екатеринбурга: проектирование новой ветки метро будет вестись на деньги города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Проектирование новых станций метро в Екатеринбурге будет вестись за счет городского бюджета. Об этом в среду сообщил журналистам мэр Александр Высокинский.

"Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро - разработанная техническая документация. Подготовив ее, мы будем добиваться выделения федеральных средств на вторую ветку", - сказал Высокинский.