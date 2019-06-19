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Мэр Екатеринбурга: проектирование новой ветки метро будет вестись на деньги города

Александр Высокинский также сообщил, что после подготовки технической документации город будет добиваться выделения федеральных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Проектирование новых станций метро в Екатеринбурге будет вестись за счет городского бюджета. Об этом в среду сообщил журналистам мэр Александр Высокинский.

"Работы по проектированию метро мы не останавливаем. Будем вести их на собственные средства. Главная гарантия выделения средств на метро - разработанная техническая документация. Подготовив ее, мы будем добиваться выделения федеральных средств на вторую ветку", - сказал Высокинский.

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Ранее сообщалось, что проектирование новых станций метро в Екатеринбурге планируется закончить до конца этого года, чтобы в 2020-м приступить к строительно-монтажным работам. Планируемый объем финансирования составит более 76 млрд рублей.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

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