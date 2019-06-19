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В Челябинске осужден водитель такси, по вине которого погиб пассажир

В результате ДТП еще один пассажир стал инвалидом, другой получил тяжелые травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал водителя такси виновным в аварии, в результате которой один пассажир погиб, один стал инвалидом, а еще один получил тяжелые травмы. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии, сообщается на сайте областной прокуратуры.

"В Челябинске осужден 48-летний водитель "Яндекс-такси", по вине которого один из пассажиров погиб на месте, двум другим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, одному из которых в последующем присвоена первая группа инвалидности. Приговором суда водителю назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

По данным прокуратуры, ДТП произошло вечером 22 сентября 2018 года. Водитель, поворачивая налево на перекрестке, не уступил дорогу автомобилю Toyota Mark II.

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