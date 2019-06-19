Единый архив медицинских снимков планируют создать в Тюменской области в 2019 году

ТАСС, 19 июня. Единую систему, в которой будут храниться все медицинские снимки пациентов, планируют запустить в Тюменской области до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой губернатора региона.

"Единый архив цифровых медицинских изображений появится в Тюменской области. К декабрю 2019 года в систему включат все цифровое оборудование 23-х медицинских организаций. Единый архив позволит развивать инструменты анализа, снижать число дублируемых диагностических исследований, повышать их качество и эффективность использования оборудования лучевой диагностики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на май 2019 года к проекту были подключены 76% оборудования в 23-х медучреждениях региона, среди которых перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер, 11 областных больниц, шесть поликлиник. "Нам не нужно просто хранилище цифровых картинок - надо, чтобы в первую очередь в этом проекте была польза для пациентов, иначе нет смысла. Снимки должны попадать в руки очень квалифицированных экспертов для более точной диагностики", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Моора.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что к системе подключат только государственные медицинские учреждения. Она позволит любому врачу посмотреть тот или иной снимок компьютерной или магниторезорезонансной томографии для постановки диагноза или консультации другого доктора. К созданию архива власти шли постепенно: изначально была внедрена электронная карта пациента, затем - электронная очередь.

По словам, директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, электронные медицинские карты имеют 100% жителей региона, 40% записей на прием к специалистам оформляются дистанционными способами: через инфокиоски, мобильные приложения и порталы госуслуг.

"Идет процесс импортозамещения программного обеспечения информационной системы, используемой в поликлиниках, - 62% из них уже работают на отечественном ПО, к декабрю 2019 года на него должны перейти все 100%", - отметили в пресс-службе губернатора.