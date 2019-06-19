Рейс "Аэрофлота" вылетел из Нижневартовска в Москву с задержкой почти на 13 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в московский аэропорт Шереметьево вылетел в среду почти с 13 часовой задержкой. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Нижневартовск.

Рейс Нижневартовск - Москва должен был вылететь в 05:25 (03:25 мск) в среду, но был задержан до 18:10 (16:10 мск). В справочной службе аэропорта Нижневартовск ТАСС пояснили, что причина - "замена воздушного судна".

"Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Нижневартовска в Москву в 18:10", - сказал собеседник агентства.

Причины замены воздушного судна не сообщаются.