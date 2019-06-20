Конкурсы АрМИ-2019 "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Два конкурса Армейских международных игр - 2019 "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" пройдут на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"В конкурсах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" примут участие 12 команд из четырех военных округов, Северного флота, инженерных бригад, а также учебных центров ВС РФ. Впервые в этапах конкурса будут задействованы установка разминирования УР-77 "Змей Горыныч" и гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Также в конкурсах принимают участие инженерные машины для отрывов котлована МДК, путепрокладчик БАТ, инженерная машина разграждения ИМР, плавающий транспортер ПТС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в соревнованиях "Безопасный маршрут" также примут участие артиллерия, танковые подразделения и авиация в условиях максимально приближенных к боевым. Впервые можно будет увидеть действия инженерно-штурмовых подразделений, которые в 2018 году вошли в штат инженерных войск. "Количество мест на трибунах увеличено до 1,8 тыс. мест, также расширены площадки для парковки автомобилей. Для зрителей будут работать интерактивные площадки, зоны фуд-корта, торговли", - приводит пресс-служба цитату главного судьи соревнований Александра Черного.

Полуфинальные и финальные соревнования пройдут 25 и 30 июня на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

УР-77 "Змей Горыныч" представляет собой самоходную реактивную установку разминирования, способную проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 м, а длина - от 80 до 90 м. Общая масса забрасываемой на 500 метров взрывчатки может достигать около 700 кг. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.