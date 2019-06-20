"Энел Россия" договорилась продать Рефтинскую ГРЭС "Кузбассэнерго"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Энел Россия" подписала договор о продаже компании "Кузбассэнерго" Рефтинской ГРЭС за не менее чем 21 млрд руб. без учета НДС, говорится в сообщении "Энел Россия".

Договор купли-продажи вступит в силу после согласования сделки со стороны ФАС РФ, а также одобрения условий сделки акционерами "Энел Россия" на внеочередном собрании 22 июля, отмечается в сообщении.

Сделкой предусмотрены возможные корректировки суммы продажи на величину до 5%, а также дополнительные платежи на общую сумму до 3 млрд рублей в течение 5 лет "при выполнении определенных условий"

Рефтинская ГРЭС с установленной мощностью 3800 МВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт, установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час. Рефтинская ГРЭС способна обеспечивать электроэнергией порядка 40% всей Свердловской области.

Глава Enel Франческо Стараче сообщал ТАСС в рамках ПМЭФ-2019, что "Энел Россия" (входит в Enel) намерена в июне подписать соглашение с дочерней компаний "Сибирской генерирующей компанией" (СГК) о купле-продаже Рефтинской ГРЭС, а до конца года - начать получать платежи за станцию.

"Кузбассэнерго" является российской энергетической компанией, расположенной в Кемерово, дочерним предприятием СГК, одним из ведущих операторов на российском рынке электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт, установленная тепловая мощность - 23,9 тыс. Гкал/час.