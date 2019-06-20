Челябинские прокуроры проводят проверку по обращению рыбаков на прямую линию с президентом

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о том, что рыбаки из региона записали обращение на прямую линию с президентом, в котором заявили, что им не дают бесплатно ловить рыбу, сообщило ведомство журналистам в четверг.

В своем обращении к президенту, которое есть на YouTube, рыбаки рассказывают, что рыбалка на озерах в Челябинской области платная. Деньги с них с октября прошлого года требуют арендаторы водных объектов. По их словам, дело уже дошло до конфликтов с применением физической силы.

"Прокуратурой Челябинской области организована проверка по опубликованной в СМИ информации о нарушениях прав рыбаков-любителей в части ограничения доступа к водным объектам. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и обоснованности взимания платы за осуществление любительского лова", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг уже в 17-й раз.