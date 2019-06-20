{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Челябинские прокуроры проводят проверку по обращению рыбаков на прямую линию с президентом

Авторы видеообращения заявили, что рыбалка на озерах в Челябинской области платная, так как деньги за нее с октября 2018 года требуют арендаторы водных объектов

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области организовала проверку информации о том, что рыбаки из региона записали обращение на прямую линию с президентом, в котором заявили, что им не дают бесплатно ловить рыбу, сообщило ведомство журналистам в четверг.

В своем обращении к президенту, которое есть на YouTube, рыбаки рассказывают, что рыбалка на озерах в Челябинской области платная. Деньги с них с октября прошлого года требуют арендаторы водных объектов. По их словам, дело уже дошло до конфликтов с применением физической силы.

"Прокуратурой Челябинской области организована проверка по опубликованной в СМИ информации о нарушениях прав рыбаков-любителей в части ограничения доступа к водным объектам. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и обоснованности взимания платы за осуществление любительского лова", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг уже в 17-й раз.

Теги
РоссияЧелябинская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Эксперты: повышение пособия на ребенка необходимо, но может обременить некоторые регионы
По мнению собеседников ТАСС, избежать проблемы можно при условии федеральной поддержки
Читать полностью