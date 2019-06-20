Прокуратура Магнитогорска проверит обращение о недопуске детей в школу без реакции Манту

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинской области начала проверку по обращению на прямую линию с президентом родителей из Магнитогорска, которые утверждают, что их детей не пускают в школу без туберкулиновой пробы. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Группа родителей из Магнитогорска записала видеообращение к Владимиру Путину, которое попало в местные СМИ, о том, что их детей не пускают в школу без туберкулиновой пробы (реакции Манту). Они просят президента заменить туберкулиновую пробу на альтернативные методы диагностики.

"Прокуратура Челябинской области организовала проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушениях прав детей в Магнитогорске при прохождении туберкулинодиагностики и допуске к посещению образовательной организации. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области ТАСС сообщили, что при приеме в детское учреждение у ребенка, не прошедшего профилактического обследования на туберкулез, возникает риск заноса туберкулезной инфекции. "Родители вправе отказаться от туберкулинодиагностики, что в соответствии с действующим законодательством не ограничивает права ребенка на посещение образовательного учреждения, при условии представления на таких детей заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом", - сказали в пресс-службе.

В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня, она состоится уже в 17-й раз.