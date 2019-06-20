Форум уральской молодежи "Утро" открылся в Тюмени

ТАСС, 20 июня. Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" открылся в четверг в Тюмени на базе президентского кадетского училища. За первый день площадку посетит 515 участников первой смены, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой форума.

"В Тюмени стартует молодежный форум "Утро". Всего за день площадка Тюменского президентского кадетского училища примет 515 участников первой смены форума из шести регионов Уральского федерального округа", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе форума, в работе примут участие 1230 человек. Наибольшее количество участников ожидается из Тюменской области - 400 человек, из Свердловской области - 280 человек, Челябинской - 250 человек, из Курганской области и Ханты-Мансийского автономного округа по 100 человек и из Ямало-Ненецкого автономного округа - 50 человек. Еще около 50 гостей прибудут из других регионов России.

По данным пресс-службы, для форума разработано приложение для развития креативного мышления. Задания для участников поделены на направления "Спорт", "Образование", "Медиа" и "Общение". За выполнение начисляется игровая валюта, которую потом можно будет обменивать на призы.

"В этом году форум стал максимально открытым. Теперь в нем могут участвовать не только 1230 молодых людей, прошедших отбор: любой желающий может следить за форумом в режиме онлайн и подписаться на ежедневную рассылку уникальных образовательных материалов от экспертов. Кроме того, мы организуем экскурсию для участников форума, чтобы познакомить их с городом, а в честь Дня молодежи сделаем вход на "Утро" открытым для 300 тюменцев по предварительной регистрации", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора форума Владислава Татаринцева.

Учредителями форума "Утро - 2019" (20-30 июня) выступают аппарат полпреда в округе, правительства регионов и Росмолодежь. На событии участники обсудят креативную экономику, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.