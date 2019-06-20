РЖД готовы обсудить организацию пешеходного перехода на ж/д станции "Тамерлан"

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) готова обсудить с властями Челябинской области возможные варианты организации дополнительного пешеходного перехода на станции "Тамерлан", относительно которой на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило обращение о небезопасных условиях пересечения путей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Следователи СК РФ ранее возбудили первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом в этом году, которая проходит 20 июня. Оно связано с обращением жителей села Варна Челябинской области о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на расположенной в селе станции "Тамерлан".

"Учитывая высокую социальную значимость вопроса, ОАО "РЖД" готово встретиться с представителями области и муниципалитета и обсудить возможные варианты организации дополнительного пешеходного перехода на станции "Тамерлан", - сказали в пресс-службе.

В ЮУЖД отметили, что пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки, а на станции "Тамерлан" интенсивность движения составляет порядка 60 поездов в сутки. Кроме того, строительство пешеходных переходов - зона ответственности муниципалитетов.

В пресс-службе также указали, что для безопасного пересечения гражданами железнодорожных путей на станции "Тамерлан" в 2017 году уже был оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала. Дополнительно на станции работают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде.

Комментарий муниципалитета ТАСС получить не удалось.