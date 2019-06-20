Прокуратура проверит ситуацию с вывозом мусора в Верхней Салде после обращения к Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Верхней Салды (Свердловская область) совместно с Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой проверят ситуацию с вывозом мусора с территории города после обращения жителей на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Свердловской областной прокуратуры в четверг.

Жители Верхней Салды во время прямой линии с Владимиром Путиным продемонстрировали президенту фото переполненных мусорных контейнеров.

"Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Будет проверено, как исполняется договор подряда со стороны муниципального предприятия, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе городского округа", - говорится в сообщении.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в пятницу отправится в Верхнюю Салду для проверки информации о сбоях в вывозе мусора в городе. Предполагается, что он изучит график вывоза мусора, который, в случае необходимости, будет скорректирован. Кроме того, на место отправится группа контроля качества регионального мусорного оператора "Рифей".

Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее от Екатеринбурга, в нем проживают около 42 тыс. человек.