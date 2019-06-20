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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Тюменский губернатор: жители Каскары могут подать заявки на подключение к водоснабжению

О проблемах с водой в селе рассказала жительница населенного пункта во время прямой линии с президентом
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© Максим Шеметов/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Возможность подать заявки на подключение к водопроводу для жителей села Каскара в Тюменской области обеспечена, сообщил во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" губернатор региона Александр Моор.

"Сам поселок имеет централизованное водоснабжение, и до последнего времени водопровод был на обслуживании птицефабрики ("Тюменский бройлер" - прим. ТАСС). С этого года он передан на обслуживание "Тюмень Водоканала", потому что вода подается из Тюмени. И сегодня желающие могут заявление на техническое присоединение. Такая возможность им будет предоставлена", - сказал он.

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К президенту во время прямой линии обратилась жительница села Мария Кузнецова. По словам женщины, жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. При этом, по словам Кузнецовой, по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики, но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. Замгубернатора региона Вячеслав Вахрин сообщил ТАСС, что водовод длиной 22 км, содержавшийся птицефабрикой, изношен и будет заменен до конца 2020 года. Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

Каскара - село в Тюменском районе, которое находится в пригородной зоне Тюмени на левом берегу реки Тура в 20 км к востоку от областного центра. В населенном пункте проживают более 3 тыс. человек.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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