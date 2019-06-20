Тюменский губернатор: жители Каскары могут подать заявки на подключение к водоснабжению

ТАСС, 20 июня. Возможность подать заявки на подключение к водопроводу для жителей села Каскара в Тюменской области обеспечена, сообщил во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" губернатор региона Александр Моор.

"Сам поселок имеет централизованное водоснабжение, и до последнего времени водопровод был на обслуживании птицефабрики ("Тюменский бройлер" - прим. ТАСС). С этого года он передан на обслуживание "Тюмень Водоканала", потому что вода подается из Тюмени. И сегодня желающие могут заявление на техническое присоединение. Такая возможность им будет предоставлена", - сказал он.