Цуканов рассчитывает, что проект второй ветки метро в Екатеринбурге подготовят оперативно

Ранее местные СМИ сообщили, что федеральные власти отказали в финансировании проектирования и строительства метро в Екатеринбурге из-за снижающегося пассажиропотока и нерассчитанного эффекта.

ТЮМЕНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов рассчитывает, что екатеринбургские власти после реакции Минтранса РФ смогут максимально оперативно подготовить проектную документацию для строительства второй ветки метро.

"Я не увидел отказа от министерства транспорта, я увидел промежуточный ответ председателю правительства, - сказал Цуканов журналистам в четверг. - Я знаю, что президент эту идею (строительства второй ветки - прим. ТАСС) поддержал, председатель правительства поддержал. Дальше региональным властям нужно интенсивно, работая в ежедневном режиме, готовить проектную документацию и работать с федеральным правительством. Со своей стороны, я готов оказать всестороннюю поддержку".

На данный момент, по данным городских властей, идет проектирование новых станций метро в Екатеринбурге, которое планируется закончить до конца 2019 года с тем, чтобы в 2020-м приступить к строительно-монтажным работам. Планируемый объем финансирования составит более 76 млрд рублей.

Свердловский метрополитен начал работу в 1991 году. Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.