Самолет UTair, вернувшийся в Екатеринбург из-за грозы, вылетел в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, совершивший посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, вылетел в пункт назначения в Тюмень, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет не смог приземлиться в Тюмени из-за метеоусловий - грозы и шквала до 18 м/с.

"Самолет вылетел", - сказали в пресс-службе.

В аэропорту Рощино в Тюмени сообщили, что запрет на посадку из-за метеоусловий получил только рейс из Екатеринбурга. Также из-за грозы были задержаны на вылет два рейса в Ханты-Мансийск.