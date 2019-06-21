Спасательная группа ЦВО вылетела в Казахстан для обеспечения посадки "Союза МС-11"

"Десять транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и четыре самолета Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа вылетели с военного аэродрома "Упрун" (Челябинская область) на оперативные аэродромы в Казахстане. На борту вертолетов и самолетов все необходимое оборудование для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи, а также четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица". Также две машины выдвинулись своим ходом в запасной район посадки", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа вылетела в Республику Казахстан для обеспечения посадки аппарата космического корабля "Союз МС-11". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

В пресс-службе добавили, что всего в обеспечении задействовано 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и два Ан-26, 20 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе шесть машин-амфибий, а также около 200 человек личного состава.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня 2019 года в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство).

О космических спасателях

Поисковый командный пункт сформирован 1 июля 1999 году в поселке Увельский Челябинской области, аэродром Упрун. 15 февраля 2018 года он включен в состав сформированной 17 бригады армейской авиации 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Почти за 20 лет личный состав и техника выполнили 73 поисково-спасательные работы по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и 75 поисково-спасательных обеспечений запусков кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

11 октября 2018 года впервые военные спасатели ЦВО были задействованы при внештатной ситуации во время запуска пилотируемого космического корабля. Семнадцать военнослужащих были представлены к наградам за проведение операции по поиску и спасению экипажа корабля "Союз МС-10".