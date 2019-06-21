"Уралвагонзавод" изготовит более 3,6 тыс. полувагонов для "дочки" РЖД в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) за 2019 год изготовит порядка 3,6 тыс. грузовых полувагонов для дочерней компании РЖД "Федеральная грузовая компания". Как сообщила в пятницу пресс-служба завода, большая часть из новых вагонов - инновационные.

Главное отличие инновационного вагона от обычного в том, что у обычного нагрузка на ось составляет 23,5 т, а у инновационного - 25 т, что позволяет перевезти больше груза

"Уралвагонзавод поставит "Федеральной грузовой компании" (дочерняя структура "РЖД") 3692 полувагона в 2019 году, из которых более 2650 единиц - это инновационные вагоны модели 12-196-02 р", - говорится в сообщении.

Всего по трехлетнему договору, подписанному по итогам открытого аукциона, УВЗ должен передать железнодорожному оператору 17 тыс. единиц подвижного состава в период с 2019 по 2021 год. В пресс-службе УВЗ отметили, что долгосрочные контракты позволяют выстраивать долговременные отношения с поставщиками оборудования и комплектующих.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.