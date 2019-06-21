Рейс "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Москва задержан на пять часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющий рейс U6-300 Екатеринбург - Москва, задержан в аэропорту Кольцово на пять часов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, рейс задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна.

"Рейс U6-300 задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна", - сообщили в компании, добавив, что все пассажиры самолета обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 14:00 мск, однако сейчас его вылет запланирован на 19:00 мск.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, по итогам прошлого года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.