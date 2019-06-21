"Синара" планирует поставлять железнодорожную технику в Африку

ТАСС, 21 июня. Торговый дом "Синара - Транспортные машины" на открытой экономической конференции "Россия - Африка" подписал соглашение о сотрудничестве с Африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк), в рамках которого планирует поставлять в страны Африки маневровые тепловозы и путевую технику для строительства и ремонта железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе группы "Синара".

"В соответствии с соглашением стороны договорились о совместной проработке проектов поставки в Африку маневровых тепловозов и путевой техники, предназначенной для строительства и текущего ремонта железнодорожного пути, а также подтвердили намерения по развитию сервисных услуг для поставляемой продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество с Афрэксимбанком ведется при содействии Российского экспортного центра и Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. "В настоящее время реализуются пилотные проекты в Африке, в которых СТМ сможет выступить поставщиком железнодорожной техники, а Афрэксимбанк подтверждает готовность предоставить кредиты потенциальным покупателям", - пояснили в пресс-службе.

"Синара - Транспортные машины" (СТМ) - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", который объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Афрэксимбанк - наднациональный финансовый институт, объединяющий большинство стран Африки (51 государство). Его основные задачи - развитие и стимулирование торговли между африканскими странами и за пределами континента. В состав акционеров банка РФ вошла в 2017 году.