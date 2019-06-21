"Курганмашзавод" планирует за счет допэмиссии на 9,1 млрд руб. сократить долг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, "Курганмашзавод" (КМЗ) намерен сократить долговую нагрузку и привлечь новые инвестиции за счет допэмиссии на 9,1 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что совет директоров КМЗ предложил собранию акционеров увеличить уставный капитал в 55 раз, до 9,267 млрд рублей, путем размещения 9,1 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Разместить акции планируется по закрытой подписке, в числе потенциальных приобретателей указано АО "РТ-Курганмашзавод". Дата годового собрания акционеров назначена на 28 июня.

"Решение совета директоров с рекомендацией акционерам об увеличении уставного капитала продиктовано необходимостью привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и снижения долговой нагрузки ПАО "Курганмашзавод", - ответили в пресс-службе на запрос ТАСС.

КМЗ, который находится в сложном финансовом положении и обременен долгами, в 2019 году перешел под акционерный контроль госкорпорации "Ростех". Сделка по приобретению 74,5% акций предприятия состоялась 21 февраля. Покупателем акций выступило АО НПО "Высокоточные комплексы". Другими крупными акционерами предприятия являются АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" и ОАО "Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения".

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск к КМЗ от "Рособоронэкспорта", который также входит в "Ростех", о взыскании с завода более 5,3 млрд рублей. Госкорпорация объяснила иск действиями, связанными с нормализацией работы завода. В настоящее время уставный капитал предприятия составляет 167,8 млн рублей и поделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом один рубль. По итогам 2018 финансового года предприятие получило прибыль в размере почти 200 млн рублей, впервые c 2014 года завершив год без убытка.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.