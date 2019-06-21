Музей уральской иконы планируется создать в Свердловской области в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Музей уральской иконы планируется открыть в 2021 году в отреставрированном историческом здании в центре города Невьянска в Свердловской области, сообщил ТАСС в пятницу заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Музей уральской иконы будет располагаться в Невьянске, и в нем будет экспонироваться не только невьянская икона. Музей невьянской иконы в отреставрированном здании появится в 2021 году. Я думаю, нам удастся его открыть", - сказал он.

Креков добавил, что на данный момент составляется проектно-сметная документация, поэтому говорить об объеме финансирования пока рано. "С учетом того, что будет реставрация (исторического здания - прим. ТАСС) - это достаточно дорогостоящий объект", - отметил он.

Заместитель главы администрации Невьянского городского округа Станислав Делидов уточнил ТАСС, что музей расположится в доме купца Мередина. Комплекс был построен в XVIII веке, на данный момент является памятником архитектуры регионального значения. В советское время в доме размещалась поликлиника. В 1990-е годы случился пожар, здание почти полностью сгорело, остались несущие стены, кровля уничтожена.

Уральская икона развивалась в период XVI-XX веков. В развитии иконописания на Урале большую роль играли традиции Новгорода, Великого Устюга, в дальнейшем усилилось влияние традиций Москвы и Ярославля. Изначально семейные мастерские располагались рядом с Невьянском, однако затем появились частные и семейные мастерские. В начале располагались рядом с Невьянском, а затем распространились по многим городам Урала, также они были в Екатеринбургском Новотихвинском женском монастыре и Верхотурском Никольском мужском монастыре.

Чаще всего иконы писались на досках из традиционного материала - липы. Писали иконы жидкими красками. К 1930-х годам иконописание на Урале полностью прекращается.