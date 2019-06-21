Минсельхоз РФ выделит курганскому агровузу около 200 млн руб. на развитие и оплату долгов

ТАСС, 21 июня. Минсельхоз РФ выделит порядка 200 млн рублей на развитие Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА), в том числе на ликвидацию долгов по стипендии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства по итогам встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

У Курганской государственной сельскохозяйственной академии, как сообщалось ранее, одна из наибольших кредиторских задолженностей среди аграрных вузов Минсельхоза РФ.

"План первоочередных мероприятий на 2019 год, направленных на развитие академии, предусматривает выделение вузу со стороны Минсельхоза России дополнительно порядка 200 млн рублей. Средства планируется направить уже в июле, что позволит улучшить финансово-хозяйственное положение Курганской ГСХА, в том числе урегулировать вопрос с выплатой стипендий. Кроме того, запланированы мероприятия по оптимизации работы академии, ремонту ряда объектов на ее территории и увеличению количества студентов на 125-150 человек к сентябрю 2020 года", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Патрушев и Шумков также обсудили перспективы развития сельского хозяйства Курганской области и его экспортного потенциала. "Министр отметил устойчивую положительную динамику в аграрном секторе региона - наблюдается увеличение доли прибыльных сельхозорганизаций, повышение их рентабельности, а также рост производства зерна, скота и птицы по итогам 2018 года", - добавили в пресс-службе.