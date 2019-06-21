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В Челябинске группа подростков избила сверстника с ДЦП

Личности активных участников драки установлены

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Группа подростков избила сверстника с ДЦП в Металлургическом районе Челябинска. Личности активных участников драки установлены, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Нам поступило заявление от пострадавшей стороны. Личности активных участников драки установлены, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина уточнила ТАСС, что серьезных травм пострадавший подросток не получил. "Сейчас ведутся переговоры по медицинской реабилитации, которая связана с его основным заболеванием в качестве поддержки после психотравмирующей ситуации. Матери переданы контакты психологов, все службы готовы оказать помощь, решение остается за мамой, так как навязывать помощь мы не можем", - сказала Буторина.

Омбудсмен уточнила, что будет рассмотрен вопрос об ответственности подростков, которые инициировали конфликт. "Мы будем работать с семьями несовершеннолетних, которые создали эту ситуацию, мы с правоохранительными органами совместными усилиями должны установить, что послужило причиной формирования такой ситуации. Будет выстроена индивидуально-профилактическая работа с семьями и с несовершеннолетними. И, конечно, будет рассмотрен вопрос об ответственности в рамках действующего законодательства, как минимум постановка на учет и работа подразделения по делам несовершеннолетних", - добавила Буторина.

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