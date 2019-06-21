Музей художника Виталия Воловича откроют в Екатеринбурге к 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Свердловские власти планируют до конца 2020 года открыть в Екатеринбурге музей народного художника России Виталия Воловича, сообщил в пятницу ТАСС заместитель губернатора региона Павел Креков.

Ранее сообщалось о планах об открытии такого музея к 3 августа 2019 года - ко дню рождения художника, ушедшего из жизни в 2018 году.

"Губернатор принял решение открыть музей Воловича. Я думаю, что он появится в конце 2020 года", - сказал Креков.

По его словам, на данный момент власти разрабатывают концепцию музея, подбирают подходящее для экспозиции помещение, оценивают объем финансирования

Предполагается, что в создании экспозиции примут участие уральские архивисты, у которых хранятся различные печатные издания, буклеты, каталоги, переписка и иные документы, которые касаются выставок мастера, а также личные документы.

Виталий Волович родился в 1928 году в Приморском крае. Мировую известность ему в 1960-1980 годы принесли иллюстрации к "Слову о полку Игореве", "Ричарду III", "Тристану и Изольде". Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Также его картины представлены в Пражской Национальной галерее, Моравской галерее в Брно, Музее И. В. Гете в Веймаре, в Доме-музее В. Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и многочисленных частных собраниях России, Европы и Америки. В 2016 году указом президента РФ графику было присвоено звание "Народный художник Российской Федерации".