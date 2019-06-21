Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге могут внести в опрос жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Рабочая группа при гордуме, готовящая опрос о месте возведения собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, рассмотрит возможность включения в него вопроса о необходимости строительства в городе второй ветки метро. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе гордумы.

"Да, такой вопрос будет рассматриваться. Его огласил сегодня Владимир Крицкий", - сказали в гордуме.

Крицкий на внеочередном заседании гордумы в пятницу предложил расширить опрос о месте возведения собора, включив в него вопрос о необходимости строительства второй ветки метро. Окончательное решение о времени проведения опроса гордума примет в июне. Рассматривается период с конца июля по середину сентября.

Позиция федеральных ведомств

Ранее ряд екатеринбургских СМИ сообщили, что Минтранс отказал в финансировании строительства второй ветки метро. Между тем, согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС письму Минтранса РФ, ведомство "считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в Екатеринбурге преждевременным". О самом строительстве речи в письме не идет.

Минтранс РФ сообщил, что мероприятия, связанные с проектированием второй ветки, не включены самим регионом в комплексную схему развития транспорта Екатеринбургской агломерации, направленную ранее в министерство. Кроме того, регион не оценил общественные затраты и социальные эффекты, связанные с реализацией проекта, но указал на снижение пассажиропотока на существующей ветке. По мнению Минфина, приводимом в письме, проектирование второй линии должно осуществляться без привлечения средств федерального бюджета, а строительство - с привлечением инновационных механизмов финансирования.

Местная инициатива

Ранее городские власти оценивали объем финансирования проекта в более чем 76 млрд рублей. Проектирование планируется закончить до конца 2019 года, чтобы в 2020-м году приступить к стройке. Расчет делается на то, чтобы успеть к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

Свердловский метрополитен начал работу в 1991 году. Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. По данным Екатеринбургского МУП "Метрополитен", объемы перевозок падают с 2014 года в среднем на 1-2% в год. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.