В Челябинской области 12 команд принимают участие в "Курсантском броске"

ЧЕБАРКУЛЬ /Челябинская область/, 22 июня. /ТАСС/. Первые на Урале военно-спортивные состязания "Курсантский бросок" стартовали на полигоне в Чебаркуле Челябинской области. В состязаниях принимают участие 12 команд.

Соревнования начались с минуты молчания в память о событиях 22 июня 1941 года. "Хочу напомнить об особенностях сегодняшнего дня, 22 июня - одна из самых тяжелых дат нашей истории. В этот день 78 лет назад, когда фашистские полчища вероломно напали на нашу страну, началась Великая Отечественная война", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков. После его выступления гости соревнований запустили в воздух шарики в цветах георгиевской ленты.

Участники соревнований на время преодолевают десятикилометровую трассу с расположенными на ней искусственными и естественными препятствиями: наклонную и вертикальную стены, рукоход, окоп из трубы, двухступенчатый ров, качели, паутина, скейт, трамплин, куб и другие.

Для детей, которые вместе с родителями пришли поболеть за участников, организаторы конкурса сделали отдельную полосу препятствий, которую преодолели, в том числе восемь ребят из детского дома в Карабаше. Четверо инвалидов-колясочников из Миасса посетили выставку вооружения и военной техники.

Этим летом свыше тысячи курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд проходят полосу препятствий "Курсантского броска" в Самарской, Челябинской, Ленинградской Московской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в центре Приморского края. Не менее 30 команд примут участие в финале, который будет проведен в рамках Армейских международных игр - 2019 в подмосковном Алабино.